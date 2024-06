Ufficiale: Conceição non è più l’allenatore del Porto. Il comunicato

Sergio Conceição non sarà l’allenatore del Porto nella prossima stagione. Questa è la decisione del club che attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco la nota del club:

“Sérgio Conceição non sarà più l’allenatore dell’FC Porto. Dopo 2.552 giorni alla guida dell’FC Porto, Sérgio Conceição lascerà la carica che ha ricoperto per sette stagioni. Alle spalle c’è un viaggio ricco di record e trofei: undici, più precisamente, tra campionati (tre), Coppe del Portogallo (quattro), Supercoppe Cândido de Oliveira (tre) e Coppe di Lega. Conceição ha gettato le basi per la migliore stagione che si ricordi: 2021/22, l’anno d’oro in cui l’FC Porto ritrova il record di punti in campionato (91), di partite consecutive senza sconfitte (58, un massimo europeo) e, proprio come aveva fatto André Villas-Boas, festeggia il titolo all’Estádio da Luz. All’età di 49 anni, più di tre decenni dopo aver iniziato a difendere il nostro stemma, saluta l’FC Porto come l’allenatore con più partite (379), vittorie (274) e trofei (11) nella storia biancoblù. Grazie, Sergio Conceição”.

Foto: twitter Porto