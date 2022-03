Conceição: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Immobile. Questa Lazio ha futuro”

Sérgio Conceição, allenatore del Porto e indimenticato calciatore della Lazio, ha parlato per il Lazio Style 1900 Official Magazine: “La Lazio ha tanti bravi giocatori, alcuni giocano nel mio ruolo, come Felipe Anderson e Pedro. Ma Immobile è il mio preferito. È un ragazzo splendido e un grande calciatore. È la bandiera di un club e sono orgoglioso di conoscerlo. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui: avrebbe sicuramente segnato molti più gol.

Seguo la Serie A e vedo una Lazio in crescita, con tanta qualità, che è sulla buona strada. Da inizio stagione è in costante miglioramento e ci ha messo in grande difficoltà nelle due partite di Europa League, nonostante la nostra squadra fosse abituata a giocare ogni anno la Champions League. Di una cosa sono sicuro: il futuro dei biancocelesti sarà bello“.

Foto: Twitter Porto