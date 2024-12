Conceicao: “L’obiettivo è arrivare in Champions. Mercato? Non è giusto parlarne ora”

Il nuovo allenatore del Milan Sérgio Conceicao si è presentato in conferenza stampa. Tra i temi trattati il mercato, gli obiettivi, e la gestione di Theo Hernandez e Rafael Leao.

Su Theo e Leao: “Per me i giocatori sono tutti uguali, dipende tutto da ciò che fanno in allenamento. Per me poi non ci sono differenze. Loro sanno che il discorso è uguale per tutti e le esigenze sono uguali per tutti. Con Leao il mio discorso sarà diverso rispetto ad un altro ragazzo perché sono caratteri diversi. A me piace capire la storia di chi ho a disposizione: vado a vedere la mamma, il papà, il fratello… a volte ci sono delle storie dietro che giustificano tante cose”.

Sul mercato e gli obiettivi: “Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani. Con la dirigenza parlerò quando ci sarà bisogno, siamo qui a lavorare tutti remando nella stessa direzione. Tutti vogliamo una cosa: che il Milan arrivi in Champions, e c’è già un trofeo in palio. Siamo il Milan”.

Foto: sito Milan