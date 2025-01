Conceicao: “Leao non ha i 90 minuti. Inzaghi? Abbiamo giocato insieme e ci vogliamo bene”

Prima finale e primo derby di Milano da allenatore rossonero per Sergio Conceicao, entrambi arrivati già alla sua seconda presenza sulla panchina. Qui di seguito le parole in conferenza stampa del tecnico alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Su Leao: “Ci alleniamo nel pomeriggio e valutiamo, sicuramente non ha 90 minuti ma vedremo se potrà giocare o meno”.

Si sente fortunato a iniziare con Juve e poi Milan? “Fortunato? La fortuna non arriva se non lavori, poi serve ed è normale. La fortuna arriva se hai talento, se sei serio, se hai tanta voglia. Anche al lotto se resti a casa e preghi non lo vinci. Dobbiamo impegnarci”.

Su Inzaghi, tecnico con il quale si è già confrontato in Champions ai tempi del Porto, in una gara ricca di tensioni: “Ci stringeremo sicuramente la mano. Ci sono episodi che capitano in partita, c’è sempre rispetto: siamo uomini di calcio, abbiamo giocato insieme e ci vogliamo bene. Sarà mio amico sia prima che dopo la partita”.

Su Eriksson: “Ha influito tanto sul mio percorso, ma ho avuto tanti bravi allenatori. Eriksson aveva una relazione fantastica con i giocatori, non l’ho visto mai arrabbiato, diventava rosso. Ho Sven nel cuore e tutti i giocatori di quella squadra. Ho avuto Sacchi e Malesani, amo l’Italia e la giudico la mia seconda casa perché sono arrivato da giovane e ho vissuto tempi meravigliosi. È un piacere e un onore essere arrivato in Italia ad allenare una squadra storica come il Milan”.

Foto: X Milan