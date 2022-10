Conceiçao: “L’allenatore paga sempre per i fallimenti, mentre la paternità dei successi non ci viene mai attribuita”

Il Porto stenta a decollare e, adesso, è in dubbio anche il passaggio del turno in Champions League. Come spesso accade in questi casi, ad andare sotto processo è sempre l’allenatore, anche se stavolta lo stesso Sergio Conceiçao ha incassato la fiducia del club e la vicinanza dopo il grave episodio dell’aggressione subita dai familiari in seguito alla sconfitta in Champions contro il Bruges. Il tecnico, poi, ha voluto fare una riflessione nella conferenza stampa in vista del match contro la Portimonense: “L’allenatore paga sempre per i fallimenti, mentre la paternità dei successi non ci viene mai attribuita. Sono sempre altri a raccogliere i meriti ma fa parte del lavoro. È vero che non mi piace vedere i colleghi licenziati dopo una mezza dozzina di partite; serve stabilità e qui al Porto ho passato momenti belli e momenti brutti, ma il presidente crede nel nostro lavoro e sono ancora qui. Sono l’allenatore più longevo della massima divisione”.

Foto: twitter Porto