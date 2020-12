Conceiçao: “La Juve stia attenta, onoreremo la nostra storia”

Il dirigente del Porto, Sergio Conceiçao, ha parlato in vista della gara con la Juventus in Champions League.

Queste le parole dell’ex Lazio: “Avremo tempo per parlarne e pensarci, ma se vogliamo essere tra i migliori dobbiamo competere con i migliori e la Juve è tra le top in Europa. Siamo apparentemente la squadra con il minor valore come valutazioni di mercato tra quelle agli ottavi, ma faremo di tutto per onorare la società e la nostra storia, la Juve non ci sottovaluti. Sono favoriti, come è giusto, ma il calcio riserva spesso sorprese”.

Foto: Logo Porto