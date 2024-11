Conceicao: “Ho il talento per fare la differenza. Futuro? Sono molto felice alla Juventus”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francisco Conceicao, esterno della Juventus, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro l’Aston Villa in Champions League: “Abbiamo fatto una buona partita ma sapevamo che sarebbe stato difficile qui. Meritavamo i tre punti e andiamo avanti per vincere le prossime. Ho avuto una grande occasione, non era facile e c’è stata una grande parata di Martinez”.

Poi ha proseguito: “Posso crescere ancora, sono solo all’inizio. Ho il talento per fare la differenza e voglio farlo, con l’aiuto di tutta la squadra”.

Sul futuro: “Sono molto felice alla Juve, poi dipende dai club”.

Foto: Sito Juventus