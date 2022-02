Conceição: “Grandi emozioni ieri nel tornare a Roma. L’Italia è la mia seconda casa”

Il tecnico del Porto, Sergio Conceição, ha commentato su twitter le sue emozioni di essere tornato a Roma, ieri, a sfidare la Lazio, sua ex squadra.

Queste le sue parole: “Un momento molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Sono stati anni d’oro a Roma, soprattutto grazie a voi, Laziali. Vedere il mio nome insieme a tanti grandi campioni è stato un altro punto culminante di questo viaggio in Italia e nella mia seconda casa”.