Conceicao: “Gli episodi ci sono girati contro. Ma niente scuse, nel primo tempo è mancato tutto”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Dinamo Zagabria: “Tutti gli episodi della gara ci sono girati contro, nel primo tempo ci è mancato tutto ciò che è basilare nel calcio. Abbiamo perso duelli, sbagliato molto, loro fino al golo non erano arrivati in porta, anche noi però siamo arrivati spesso male negli ultimi 30 metri. Non è un problema l’errore tecnico, ma nella lotta dobbiamo fare di più. Poi con l’espulsione si è complicato tutto, abbiamo cercato di ottenere almeno il pareggio e dopo la rete di Pulisic abbiamo cercato anche di vincerla però è arrivato un secondo errore individuale. Queste sono sempre partite di alto livello, noi dobbiamo essere sempre pronti”.

Sulla mentalità: “Noi prepariamo le partite, ma quella è la base, poi si parla della tattica e dei sistemi di gioco. Dobbiamo entrare in campo con molta più forza, serve più aggressività nei duelli, quella è la verità, non devo dire altre cose per essere simpatico, nella ripresa siamo entrati con più forza in campo e si è vista la differenza. Pensiamo già alla prossima partita, c’è tutto il tempo per migliorare”.



Sui cambi: “Avevo solo 17 giocatori, ho adattato diversi ragazzi in campo e in panchina avevo diversi giovani, potevo dare questa scusa, così come ne avrei avute altre ma non è quello il punto, potevo per esempio parlare dell’arbitraggio, ma non mi va”.

Foto: X Milan