Conceição: “Giocheremo per vincere. Milan a zero punti? Parliamo di un club con una grande storia”

Sergio Conceição ha parlato in conferenza stampa alla vigilia sfida di Champions tra Milan e Porto. L’allenatore del club portoghese ha analizzato la partita: “Ogni match è differente, ogni avversario è diverso. Il Milan ha la sua storia e le sue qualità, a prescindere da chi giocherà loro sono sempre fortissimi e sarà compito nostro batterci a livello di qualità, sia individuale che collettiva. Sarà un ambiente non facile, l’atmosfera non sarà a nostra favore. Sarà una partita molto difficile, tra due squadre di grande qualità, noi dovremo giocare con l’obiettivo di vincere“.

L’elogio alla storia del Milan: “Loro a zero punti? Parliamo di un club che ha vinto sette Champions e quattro mondiali, ha la sua storia e gioca in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo. Ha vinto a Roma, contro una squadra molto forte e allenata da uno dei migliori al mondo“.

Sulle individualità dei rossoneri: “Brahim è quel giocatore che tra le linee può mettere in crisi l’avversario, ha grandi qualità e Krunic ha caratteristiche diverse. Kessié è un punto di riferimento, è il giocatore più fisico che hanno a centrocampo. Theo Hernandez ha qualità offensive, lavora molto bene con Leao. Sono tre giocatori forti, all’andata io avevo più soluzioni che ora non ho“.

Foto: Twitter Porto