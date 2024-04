Conceicao dopo il rinnovo: “Ringrazio il presidente per la fiducia. Ora continuiamo a vincere”

Sergio Conceicao ha rinnovato con il Porto fino al 2028. Dopo la firma sul contratto, il tecnico ha così parlato: “Devo dire alcune cose: la prima è per ringraziare il nostro presidente per la fiducia, non mi ha proposto il rinnovo per il nostro forte rapporto, ma per i nostri successi sportivi. In questi 7 anni abbiamo vinto tanti titoli. Negli ultimi 4 anni abbiamo vinto gli stessi titoli delle nostre due principali avversarie messe insieme. Il presidente mi ha proposto il rinnovo per continuare nei successi sportivi. Continueremo a basarci su competenza, ambizione, rigore e passione. Detto questo, capisco il momento storico del club e per questo dico che non sono attaccato al posto. Per essere al Porto non basta avere un contratto”.

Infine: “Come tutti sanno questo è il mio club preferito, ma ci sono molte persone a cui piace il Porto. Io continuerò con la stessa passione a rappresentare il club al meglio. Continueremo a dare tutto ciò che abbiamo per far vincere il Porto, ora concentriamoci sul finale di campionato e sulla Coppa di Portogallo”,

Foto: Instagram Porto