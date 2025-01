Conceicao: “Contento per i giocatori, il merito è loro. Leao? Può diventare il migliore del mondo”

Sul discorso all’intervallo: “Due/tre cose a livello difensivo, anche in fase offensiva dovevamo migliorare. Abbiamo preso gol da rimessa laterale e nel secondo tempo è arrivato il 2-0 dopo una lettura non buona. la squadra ha carattere, è riuscita alla fine a vincere le partite contro due grandi squadre. All’intervallo l’allenatore deve cambiare certe cose, per questo mi pagano. Se vogliamo essere compatti, tutti i reparti sono importanti e serve poca distanza tra questi. Io so che i difensori che abbiamo e anche i centrocampisti possono fare meglio e devono avere coraggio. Se il Milan vuole tornare grande, deve avere fame e coraggio. Per me è molto importante, non è facile l’articolazione della linea difensiva. Abbiamo poco tempo, ma sono giocatori intelligenti. Complimenti a loro, che hanno capito cosa dovevano fare per vincere”.

Infine: “Leao è un fenomeno, lo conosco da tanto tempo. Lui è un portoghese rilassato, io più teso. deve imparare due/tre cose, ma può essere il migliore del mondo. Ha tutto deve capire solo due/tre cose che deve fare in campo. Ha tantissima qualità, se la mette a servizio della squadra può diventare veramente forte”.

Foto: X Milan