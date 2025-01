Conceicao carica il Milan: “Dobbiamo avere fame, essere uomini e prenderci le responsabilità”

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Spero che la squadra stia meglio di me, che non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro una squadra forte, abituata in questi ultimi anni a vincere con lo stesso allenatore e con gli stessi giocatori. Questa è una bella cosa per l’Inter, ma dobbiamo guardare a noi stessi. Tutto è difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini e prenderci le nostre responsabilità. Abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all’Inter e 4/5 giocatori reduci da infortuni e che non sono al top. Non voglio trovare delle scuse, ma la situazione è questa. L’Inter? Rispetto tutte le squadre in cui ho giocato. Abbiamo affrontato la Juventus dove gioca mio figlio, il sentimento è lo stesso. Voglio preparare bene le cose affinché i ragazzi sappiano cosa fare per battere una squadra così forte. Alla base deve esserci l’ambizione, la voglia e la fame di vincere. Abbiamo fatto mezzo passo con la Juventus, adesso manca l’altro mezzo. Siamo fiduciosi, anche se ci sono delle difficoltà. La vita è così: a volte in mezzo alle difficoltà nascono delle belle cose”.

Foto: X Milan