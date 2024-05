CONCACAF Champions Cup, Pachuca in finale: eliminati i connazionali del Club America

Il Pachuca è la prima finalista della CONCACAF Champions Cup, il massimo torneo continentale nordamericano. Il club messicano ha eliminato stanotte, di fronte al proprio pubblico, i connazionali del Club America, battendoli per 2-1, in seguito all’1-1 maturato nel match d’andata disputato all’Estadio Azteca. Pachuca che adesso attende la vincitrice del doppio confronto tra il Monterrey e gli statunitensi del Columbus Crew, trionfatori dell’ultima edizione della MLS, nell’atto finale della manifestazione, dove sarà in palio anche un posto ne Mondiale per Club, previsto nel 2025.

Foto: Instagram Pachuca