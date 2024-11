Comuzzo: “Momento bellissimo per me. L’Europa opportunità di crescita”

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Apoel.

Queste le sue parole: “Per me è un momento bellissimo, non me l’aspettavo del tutto. Ma ora sono qua e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra e restarci. Giocare in Europa è un’opportunità di crescita”.

Sembra un centrale vecchio stampo? “Dipende dai miei idoli, uno su tutti è Chiellini a cui mi ispiro e cerco di mettere quelle caratteristiche in campo”.

Questa sua attitudine alla marcatura è naturale o ci ha lavorato? “E’ una mia caratteristica, cerco sempre di esaltare le mie qualità migliori. Un giocatore bravo è quello che cerca di limitare le sue pecche, quindi esaltare la marcatura è ciò che mi serve per fare bene e per aiutare la squadra”.

Cosa le chiede di migliorare Palladino? “Sicuramente la costruzione del gioco. A marcare sto andando bene, lo step superiore è migliorare la costruzione del gioco e vedere linee di passaggio, magari col tempo riuscirò a crescere e ad aiutare anche nella fase offensiva”.

Foto: Instagram Fiorentina