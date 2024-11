Comuzzo: “Il mio idolo è Chiellini, ma voglio imparare da Bastoni e Calafiori”

Le parole da Coverciano del difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, intervenuto in conferenza stampa per parlare della sua prima convocazione in Nazionale.

“Quando un bambino inizia a giocare a calcio e vede la Nazionale in TV il sogno è quello, essere con loro. Varcare queste porte è il sogno più grande che potessi raggiungere. Non ho festeggiato, non ho fatto nulla di che. Ho parlato con la mia famiglia, siamo molto riservati e festeggiamo tra di noi. Ma nessuna festa”.

Il difensore parla poi delle proprie caratteristiche, del suo idolo Chiellini e dei calciatori dal quale vuole cogliere spunti per migliorare: “Mi sento più a mio agio nella marcatura, nel duello, è quello che mi esalta di più. Non voglio limitarmi, però, voglio diventare concreto e migliorare dal punto di vista tecnico e nella fase di costruzione. Voglio apprendere da calciatori come Bastoni e Calafiori: voglio diventare un difensore completo cercando di limitare le mie pecche maggiori. Chi è il mio idolo? Chiellini, l’Europeo del 2021 l’ho vissuto in maniera bellissima. Vedere Chiellini giocare quelle partite e vederlo alzare il trofeo è stata una gioia immensa”.

Su Palladino e la Fiorentina: “Come squadra cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorarci. Siamo lassù e vogliamo rimanerci: ora alla Fiorentina non ci penso però, penso a questi giorni con la Nazionale. Palladino mi dà consigli sul campo e sul come migliorare. La cosa bella del gruppo Fiorentina è proprio il gruppo, se siamo lì è perché ce lo stiamo meritando e lottiamo il più possibile per restare lì in alto”.

Foto: Instagram Fiorentina