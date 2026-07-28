Comuzzo arrivato a Torino: inizia l’avventura con i granata

28/07/2026 | 21:45:04

Torino abbraccia Pietro Comuzzo, il difensore è arrivato in città e si appresta ad iniziare l’avventura in maglia granata dopo quanto vi abbiamo raccontato dallo scorso 17 luglio. Il classe 2005 è stato prelevato dalla Fiorentina con la formula del prestito a circa un milione con diritto di riscatto fissato intorno ai 20, oltre a una percentuale sulla futura rivendita garantita per il club toscano. Da domani il difensore dopo le visite si aggregherà al resto della squadra. Il Toro ricomincerà gli allenamenti al Filadelfia dopo i tre giorni di riposo concessi da Abate post ritiro di Pinzolo.

Foto: Instagram Fiorentina