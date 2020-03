Comunicato Verona: “Squadra, staff e dirigenti in isolamento”

L’Hellas Verona FC, dopo aver reso noto che – a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19 – è stata sospesa ogni attività agonistica programmata, si è contestualmente attivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, per predisporre tutte le procedure necessarie, in primis l’autoisolamento domiciliare di squadra, staff e dirigenti presenti a Genova sino al prossimo 22 marzo, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e in base alle disposizioni attualmente vigenti.