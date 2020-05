Comunicato Regione Campania: “Da lunedì riprendono gli allenamenti del Napoli”

Dopo quanto dichiarato dal presidente De Luca, la Regione Campania ha dato l’ufficialità per la ripresa degli allenamenti del Napoli da lunedì: “Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì”.