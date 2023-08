Comunicato Manchester United: Paul McShane nominato assistente dell’Irlanda U21

Con un comunicato ufficiale, il Manchester United ha ufficializzato quanto segue: “L’allenatore del Manchester United Academy, Paul McShane, entrerà a far parte dello staff della Nazionale Under21 della Repubblica d’Irlanda, assumendo la carica di assistente di Jim Crawford. Paul continuerà il suo ruolo allo United come allenatore dell’Under 15. Si unirà ai giocatori ed allo staff della nazionale irlandese in vista delle sfide della prossima settimana contro Turchia e San Marino“.