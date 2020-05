Comunicato Juve: “Rugani e Matuidi negativi al Coronavirus già il 15 aprile”

La Juventus, tramite un comunicato sul proprio sito, ha dato un aggiornamento ufficiale in merito alla situazione di Blaise Matuidi e Daniele Rugani, senza soffermrarsi su Paulo Dybala. Questa la nota del club: “Tre i giocatori risultati positivi al COVID-19: Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Per tutti e tre è scattato l’isolamento domiciliare volontario. Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori pertanto sono stati dichiarati guariti in data 15 aprile e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.