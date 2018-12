Comunicato Fiorentina: “Fiducia nel progetto intrapreso con Pioli”

“Il Presidente Andrea Della Valle è arrivato a inizio giornata al Centro Sportivo “Davide Astori”, la visita è stata l’occasione per salutare la squadra e assistere all’allenamento. Nel corso della mattina Andrea Della Valle ha voluto radunare per un lungo incontro staff tecnico e squadra, ribadendo la fiducia riposta nel progetto intrapreso a inizio anno e nelle persone che lo hanno condiviso e ne fanno parte a cominciare dall’allenatore Stefano Pioli. Il Presidente non potrà seguire la squadra nella trasferta di domenica a Sassuolo poiché in partenza per l’estero e ha chiesto a tutti la massima concentrazione e determinazione in vista dell’importante impegno di campionato”, con questo comunicato la Fiorentina ha ribadito la proprio fiducia a Stefano Pioli e all’intero staff tecnico dopo i poco convincenti risultati ottenuti nell’ultimo periodo.

Foto: Fiorentina Twitter