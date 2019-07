Comunicato del Fenerbahce su Ozil: “Operazione economicamente non sostenibile”

Il Fenerbahce non tenterà l’assalto a Mesut Ozil. La società turca, tramite un comunicato ufficiale, ha smentito le voci legate ad un interesse del club di Istanbul per l’attuale giocatore dell’Arsenal. “Nelle ultime settimane, e negli ultimi giorni, Mesut Ozil è stato accostato al cub, che sente di dover chiarire la situazione. Mesut Ozil, con la sua carriera e il suo comportamento, rappresenta con successo il nostro Paese all’esterno, ed è un giocatore di valore riconosciuto dal Fenerbahce, che tuttavia non ha nessun contatto con il giocatore. La trattativa, nelle attuali condizioni economiche, non è sostenibile per entrambe le parti”.

