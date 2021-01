Comunicato Bari: “Estraniamoci da chi destabilizza”. Auteri e Antenucci restano

Ecco il comunicato dell’SSC Calcio Bari, pubblicato da Luigi de Laurentiis dopo la sconfitta odierna contro il Teramo sul suo account ufficiale Instagram:

Giornate come quella di oggi mettono alla prova la nostra tenuta emotiva, perché la rabbia e la delusione rischiano di prendere il sopravvento. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che abbiamo il dovere di conservare la giusta lucidità, estraniarci da tutto ciò che può destabilizzare e condizionare negativamente il nostro lavoro, compattarci e continuare sul nostro percorso.

Abbiamo investito tempo, risorse ed energie in questo progetto. C’è un gruppo di lavoro forte, ne sono convinto. Direttore, mister e staff lavorano costantemente, giorno dopo giorno, per migliorare sotto ogni aspetto; la squadra è composta da uomini, prima che da calciatori, che ci mettono impegno e volontà.

Tutto questo fino a ora non è bastato. Vuol dire che ci impegneremo e lavoreremo ancora di più, insieme. Perché non si molla nulla; non è nel nostro stile. E perché abbiamo una città intera che ci sostiene, anche quando ci critica.

La rincorsa al primo posto non si ferma oggi. Continueremo, senza sosta: il nostro obiettivo non è cambiato.

Forza Bari, sempre. @sscalciobari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi De Laurentiis (@luigidelaurentiis)

Foto: logo Bari