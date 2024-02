Complicanze per Zeman: ieri nuovo intervento, perfettamente riuscito. Sarà dimesso in giornata

Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek Zeman e nuovo intervento per il tecnico Boemo. L’allenatore, costretto a lasciare la panchina del Pescara dopo l’obbligata convalescenza a causa dell’applicazione di 4 bypass coronarici, è finito nuovamente sotto i ferri a causa di un presunto rigetto di uno degli stent impiantati lo scorso 19 febbraio.

Intervento perfettamente riuscito per Zeman, che nelle prossime ore tornerà a casa.

Foto: Instagram Pescara