Como, via libera per l’utilizzo dello stadio Sinigaglia. Attesi diecimila spettatori contro il Bologna

La Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato il nullaosta per l’utilizzo, da parte del Como, dello Stadio Sinigaglia. L’ufficialità arriva da parte del sindaco Rapinese, presente al sopralluogo avvenuto questa mattina dalle 9:00 alle 12:00, presieduto dal neo-prefetto Conforto Galli. Per l’esordio nel Sinigaglia contro il Bologna in data 14 settembre, sono attesi circa 10.000 tifosi, che finalmente avranno la possibilità di supportare la propria squadra in casa.

Le parole del sindaco: “Iter lungo, ma grande soddisfazione per essere riusciti a ottenere questo risultato. Un grande grazie agli uffici comunali ed a tutti coloro che hanno lavorato per questo”.

Foto: Sito Como