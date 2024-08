Como, Varane fuori dalla lista Serie A. Da non escludere la rescissione di contratto

L’inizio di stagione di Varane al Como non sta andando esattamente come auspicato. L’ex campione del mondo francese ha rimediato un infortunio alla prima giornata di campionato, e dovrebbe tornare in campo ad ottobre. Intanto il suo nome non compare nella lista dei 25 giocatori consegnati dalla squadra di Fabregas alla Lega Serie A per la stagione 2024/2025. Ora Varane e il club si confronteranno, da non escludere l’ipotesi di rescissione del contratto.

A commentare la delicata situazione anche il tecnico Fabregas: “Vediamo cosa può succedere con Varane, è una sua decisione, dobbiamo capire come sta e come si sente. Per il momento non ha ancora recuperato bene e dobbiamo aspettare un po’ di più”.

Foto: X Varane