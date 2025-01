Como, un altro colpo: è fatta per il centrocampista Caqueret

Il Como sempre più scatenato. Come anticipato poco prima delle 13 (ore 12,55) dal giornalista Hugo Guillemet dell’Equipe, c’è l’accordo per il centrocampista Maxence Caqueret, classe 2000, al punto che il Lione non lo porterà a Brest. Per domani è prevista la sua partenza per l’Italia, il Como ha raggiunto un accordo per un colpo di qualità: 15 milioni più due di bonus, per il Lione la necessità di fare cassa all’interno di una situazione molto difficile. E che potrebbe portare anche al sacrificio di Cherki.

Foto: Instagram Caqueret