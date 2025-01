Como-Udinese, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Como-Udinese. Altra chance dall’inizio per il nuovo innesto Diao per il Como, affiancato da Strefezza e Cutrone. Non c’è invece Paz, ancora fuori per l’infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio. Prima da titolare per Caqueret. Per l’Udinese c’è Sanchez dal primo minuto, in panchina invece la prima punta Lucca.

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone. All: Fabregas

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All: Runjaic

Foto: Instagram Caqueret