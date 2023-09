Alle 16.15 una delle due gare di Serie B in programma è quella tra Como e Ternana. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (4-4-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Iovine; Bellemo, Kone, Ioannou, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni.

All. Longo.

TERNANA (4-4-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani, Casasola; Favasuli, Labojko, Luperini, Corrado; Falletti, Favilli.

All. Lucarelli

Foto: sito Serie B