Como, ritiro a Marbella per preparare la seconda parte di stagione

Sui propri social network, la società del Como ha reso noto che il gruppo squadra si recherà a Marbella, città spagnola sul mare, per preparare la partita contro la Lazio e la seconda parte di stagione. Questo il comunicato:

“Como 1907 si recherà a Marbella, in Spagna, per un ritiro di allenamento prima di Lazio-Como, in programma per il 10 gennaio 2025.

Il ritiro, che si terrà al Marbella Football Center dal 4 all’8 gennaio 2025, aiuterà a preparare l’importante trasferta e la seconda parte della stagione.”

Foto: Instagram Como