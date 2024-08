Como, Reina: “L’obiettivo è la salvezza. Milan e Inter le favorite per lo scudetto”

Il nuovo portiere del Como Reina ha rilasciato un’intervista a Marca, durante la quale ha raccontato alcuni retroscena della trattativa: “Cesc mi ha parlato molto chiaramente del bellissimo progetto che ha il club e della sua voglia di continuare a crescere. Personalmente è un ‘ultimo ballo’ in un contesto attrattivo e competitivo nel quale posso sentirmi importante. L’Italia è un luogo dove i veterani si sentono più riconosciuti. Forse in Spagna ci sono più dubbi, siamo più scettici nei confronti di giocatori che giocano da anni, ma che stanno bene”. Sugli obiettivi stagionali: “È chiaro. Il nostro obiettivo è la permanenza, e più si è liberi, meglio è. Il club ha bisogno di consolidarsi. Questa è la prima cosa”. Sulla favorita per lo scudetto: “Per me le due squadre milanesi partono avvantaggiate. Poi, ovviamente, la stagione è molto lunga e tutto può essere molto serrato. Ma se dovessi scommettere sulle prime due punterei su Inter e Milan”.

Foto: instagram Reina