Como, Longo: “Sono ambizioso e non mi pongo limiti. Ma dobbiamo fare un passo alla volta”

Moreno Longo è il nuovo allenatore del Como. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo tecnico del club lombardo si è presentato alla stampa e ai nuovi tifosi: “La società è stata molto chiaro. Hanno ambizioni ed un progetto chiaro. Io per primi sono un ambizioso, infatti non mi pongo limiti e cerco di lavorare al massimo. Il club è concreto, realistico nell’analizzare la situazione. Siamo penultimi, dobbiamo avere la capacità di avere obiettivi importanti ma anche micro obiettivi per l’immediato. Vogliamo anche riportare orgoglio ed entusiasmo fra i tifosi. Questo è il primo passo, la categoria non permette nessun tipo di atteggiamento superficiale. La B, a maggior ragione quest’anno, è un torneo difficile. Sarebbe da presuntuosi parlare di vittoria del campionato. Però l’ambizione non deve precluderci nulla, dobbiamo tornare sulla strada giusta per poi costruirci le nostre opportunità. A parlare di promozione sono tante squadre, il campionato è altamente spettacolare. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, fare un passo alla volta. Poi alzeremo il tiro”.

Foto: Instagram Como