Alle 18,30, derby del Lago di Como, tra Como e Lecco.

Queste le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): A. Šemper, M. Sala, M. Curto, F. Barba, C. Odenthal, A. Bellemo, O. Abildgaard, M. Chajia, L. Da Cunha, S. Verdi, P. Cutrone. All: Fàbregas Francesc Soler

LECCO (4-3-3): U. Saracco, V. Celjak, A. Bianconi, A. Caporale, M. Lemmens, D. Degli Innocenti, G. Crociata, A. Ioniță, A. Sersanti, A. Novakovich, F. Lepore. All: Bonazzoli Emiliano