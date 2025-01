Como, le prime parole di Diao: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Il Como ha ufficializzato il nuovo innesto in attacco: Assane Diao. L’attaccante ex Betis, fortemente voluto dal tecnico Cesc Fabregas e autore di un gol e due assist in 10 presenze stagionali in Liga, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali del club.

“Sono molto felice di essere qui e di entrare a far parte della famiglia del Como 1907. Non vedo l’ora di iniziare e di regalare tante gioie ai tifosi! Ho parlato con Mister Cesc Fabregas varie volte, ci siamo confrontati e mi ha raccontato il progetto del club. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di scendere in campo!””.

Foto: X La Liga