Como, i convocati per lo Spezia: non c’è Fabregas

Inizia ufficialmente la stagione del Como. La squadra guidata da Gattuso scenderà in campo domani per la sfida contro lo Spezia valevole per i 32-esimi di Coppa Italia. C’era grande attesa per Cesc Fabregas, ma il fresco innesto della formazione lariana non è per stavolta convocato. Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Bolchini, Ghidotti, Zanotti

Difensori: Bertoncini, Binks, Cagnano, Delli Carri, Ioannou, Odenthal, Scaglia

Centrocampisti: Arrigoni, Bellemo, Celeghin Kabashi, Nardi

Attaccanti: Blanco, Cerri, Di Giuliomaria, Gabrielloni, Gliozzi, Kerrigan, Mancuso, Parigini.

