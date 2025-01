Como, i convocati di Fabregas per l’Udinese. Ancora out Dele Alli

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro l’Udinese. Tanti gli assenti in casa lariana: restano fuori dal gruppo Koné, Sala, Baselli, Jassim, Mazzitelli e Gabrielloni, così come gli infortunati Sergi Roberto e Alberto Moreno. L’ultimo acquisto Dele Alli, pur essendo stato tesserato, non fa ancora parte del gruppo. Questo l’elenco completo:

Portieri: Audero, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Ven der Brempt

Centrocampisti: Strefezza, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret, Verdi

Attaccanti: Cutrone, Belotti, Fadera, Diao, Chinetti

