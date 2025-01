Como, i convocati di Fabregas per la Lazio

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Presenti, come annunciato dallo stesso allenatore spagnolo in conferenza stampa, i due nuovi acquisti Butez e Diao.

Portieri: Audero, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Andrealli, Van der Brempt

Centrocampisti: Kone, Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Paz, Verdi

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Fadera, Diao, Chinetti

Foto: Instagram Como