Como, i convocati di Fabregas per il Torino

Il Como ha diramato la lista dei calciatori convocati per il club lariano in vista dell’impegno all’Olimpico Grande Torino: assente il solo Van der Brempt, che come preannunciato dallo stesso Fabregas dovrà stare ai box per un po’ a causa di un problema fisico, ci sono invece Sergi Roberto, Dossena e Cerri che erano in dubbio. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Reina, Vigorito.

Difensori: Kempf, Sala, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Barba.

Centrocampisti: Strefezza, Baselli, Sergi Roberto, Perrone, Braunöder, Da Cunha, Mazzitelli, Nico Paz, Verdi.

Attaccanti: Cutrone, Belotti, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Cerri.

Foto: Instagram Fabregas