Como, Gattuso: “Finalmente partite vere. Proveremo il 3-5-2 in vista dell’inserimento di Fabregas”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro lo Spezia, il tecnico del Como, Giacomo Gattuso, ha parlato del percorso dei suoi fino a questo momento, parlando anche di che modulo adotterà per sfidare i liguri: “Finalmente si riprende, con partite vere: sono curioso anche io di vedere a che punto siamo. La partita contro lo Spezia ci darà le prime indicazioniAbbiamo lavorato sul 4-4-2, che i giocatori conoscono. Ma in vista dell’inserimento di Fabregas, stiamo provando il 3-5-2 e a Spezia giocheremo così. Sto provando con buoni risultati Blanco come mezz’ala”.

Foto: sito Como