Como-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Dallo stadio Giuseppe Sinigallia, va in scena la sfida tra Como e Fiorentina. I Lariani stanno attraversando un periodo difficile, senza vittorie in Serie A da ben sei partite. Dall’altra parte, i Viola sono la vera rivelazione del campionato, con sette vittorie consecutive nelle ultime sette gare. La squadra di Italiano cercherà di continuare la sua marcia trionfale per agganciare nuovamente la vetta della classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1) Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone. Allenatore. Fabregas

FIORENTINA (4-2-3-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. Allenatore. Palladino

Foto: sito ufficiale Como