Como, Cerri: “Giocare più vicino alla porta mi farebbe piacere, da uomo d’area”

ll centravanti del Como Alberto Cerri ha rilasciato un’intervista davanti ai taccuini de La Provincia in vista della prossima stagione: “Giocare più vicino alla porta mi farebbe piacere e potrebbe solo giovarmi. Io però penso soprattutto al bene della squadra, ma se davvero dovessi giocare da uomo d’area sarei contento. Obiettivo personale? Innanzitutto stare bene, che non è mai scontato. Poi i sogni si coltivano lavorando”. L’attaccante 27nne è arrivato in sponda al Lario dal Cagliari nell”estate 2021 in prestito, che è stato prolungato con l’obbligo di riscatto. In due stagioni di cadetteria ha siglato 19 gol in 60 partite, 9 reti in 33 apparizioni in quella appena trascorsa.

Foto: Instagram Cerri