Como, birra offerta a tutti i tifosi del Napoli nella sfida di ritorno

Il Como ha perso 3-1 contro il Napoli nella 7^ giornata di Serie A, ma non ha assolutamente sfigurato, motivo per cui tanti sostenitori partenopei si sono congratulati sui social con la squadra di Cesc Fabregas. La società lombarda si è accorta di tutto questo e ha voluto fare un gesto più che simbolico per mostrare la propria riconoscenza:

“Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025”.

Foto: Instagram Como