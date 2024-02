Como, accolto il ricorso per Odenthal. Con il Palermo ci sarà

Cntro il Palermo , il Como potrà contare su Cas Odenthal. Il difensore olandese era stato fermato dal Giudice Sportivo per tre turni dopo l’espulsione rimediata contro l’Ascoli: il ricorso presentato dai lariani è stato accolto, e la squalifica è stata ridotta da tre a due giornate. Per questo il calciatore sarà a disposizione nel big match contro il Palermo, avendo già saltato due partite.

Il comunicato della FIGC:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO I SEZIONE

nell’udienza fissata il 13 febbraio 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0206/CSA/2023-2024, proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 06.02.2024 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Odenthal Cas Ruben in relazione alla gara Como/Ascoli del 27.01.2024;

udito l’Avv. Cristiano Novazio per la reclamante;

ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

Foto: logo Como