Como, a San Siro per riconfermarsi. Sergi Roberto si candida a partire dal 1′

Dopo la vittoria contro la Roma, che ha portato punti e sicurezza nei mezzi, il Como prepara sull’onda dell’entusiasmo la delicata trasferta in casa dell’Inter reduce dalla goleada all’Olimpico contro la Lazio. Fábregas spera di replicare la grande prestazione offerta in casa dell’Atalanta, quando i lariani si imposero 3-2. Per farlo, il tecnico spagnolo potrebbe puntare dall’inizio su Sergi Roberto (già convocato contro la Roma), rientrato contro i giallorossi dall’infortunio, mentre in attacco proseguirà la staffetta tra Andrea Belotti e Patrick Cutrone. La situazione infortuni inizia a sorridere alla squadra, che è entrata in un vortice di risultati negativi anche a causa delle tante indisponibilità. La vittoria contro la Roma è stata un segnale importante, ora la sfida di San Siro servirà per dare continuità in casa di una delle squadre più in forma della Serie A.

Foto: Instagram Sergi Roberto