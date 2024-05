Como, 90’ per tornare in Serie A

Alle 21, il Como ospiterà il Cosenza per l’ultima giornata di campionato. La squadra di Cesc Fabregas ha l’opportunità di salire in Serie A dopo ben ventun’anni. Un percorso iniziato nel 2021, quando la famiglia Hartono acquistò la società e portò in panchina, alcuni mesi dopo, il Campione spagnolo. La famiglia indonesiana, la più ricca in italia, si è data da subito obiettivi precisi e mirati. Uno su tutti, riportare il club nella massima divisione. Questa sera Fabregas, con il suo stile di gioco fatto di densità e ricerca degli spazi, proverà a trionfare contro un Cosenza ormai privo di obiettivi. Al Como restano 90’ per tornare in Serie A.

Foto: Instagram Como