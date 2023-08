Community Shield, trionfa l’Arsenal: Manchester City battuto ai rigori

Il primo trofeo stagionale in Inghilterra va all’Arsenal: la squadra di Mikel Arteta ha infatti conquistato la Community Shield superando ai calci di rigore il Manchester City. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1: Palmer aveva portato i Citizens in vantaggio al 77′, mentre Trossard in pieno recupero ha trovato il pareggio. Ai penalty, decisivi gli errori di De Bruyne e Rodri. Gioia dunque per Arteta, delusione per Guardiola.

Foto: Twitter Arsenal