Community Shield, trionfa il Manchester City ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Sancho ed Evans

Primo trofeo della stagione in Inghilterra, col tradizionale Community Shield che mette di fronte i vincitori dell’ultima edizione di FA Cup e i campioni in carica della Premier League: Manchester United contro Manchester City. La partita non si sblocca nel primo tempo, nella ripresa da segnalare l’ingresso in campo da debuttante di Savinho per i citizens di Pep Guardiola. Alla prima partita della stagione è arrivato il primo gol per Alejandro Garnacho, sponda United, precisamente all’82’ su assist di Bruno Fernandes che ha portato i Red Devils avanti 1-0. Sembrava tutto fatto per gli uomini di Erik Ten Hag, ma all’ultimo minuto del tempo regolamentare Bernardo Silva l’ha buttata dentro su assist del nuovo pupillo del City, Oscar Bobb. Al triplice fischio, su risultato di 1-1, niente tempi supplementari, direttamente i calci di rigore. Dagli undici metri ad avere la meglio sono stati gli uomini di Pep, con il City che vince, dunque, il suo primo trofeo stagionale e mando un segnale forte e chiaro alla Premier.

Foto: community-shield