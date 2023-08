Community Shield, Manchester City-Arsenal: le formazioni ufficiali

Oggi in Inghilterra si assegna il primo trofeo della stagione: alle ore 17 Manchester City e Arsenal scenderanno in campo per la Community Shield. Ecco la formazioni ufficiali delle due squadre:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Walker, Dias, Akanji; Rodri, Stones, Bernardo Silva; Grealish, Kovacic, Alvarez, Haaland. Allenatore: Per Guardiola.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Thomas Partey, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

Foto: Twitter Manchester City