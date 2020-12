Commozione e lacrime per l’ultimo saluto a Paolo Rossi

Sono in corso nel Duomo di Vicenza i funerali di Paolo Rossi, scomparso a soli 64 anni dopo una malattia. Il feretro è stato portato dai suoi compagni, dai suoi meravigliosi amici Campioni del Mondo nel 1982. Lacrime e commozione per un ragazzo fantastico, oltre che per uno straordinario attaccante che ha fatto emozionare e gioire milioni di italiani.

Foto: gazzetta.it